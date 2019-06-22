Епифаний: "Убийство - большой грех, а война - большое зло"

Новости Украины: В День скорби и почтения памяти жертв войны глава ПЦУ митрополит Епифаний напомнил, что "убийство - большой грех, а война - большое зло".

Глава ПЦУ митрополит Епифаний сделал обращение к украинцам в День скорби и почтения памяти жертв войны.

Соответственное сообщение появилось на его странице в Facebook.

"Казалось бы, ужасы войны не имеют повторяться больше никогда, однако сегодня наше государство снова страдает от внешней агрессии. К сожалению, снова гибнут люди, наши защитники..." - написал Епифаний.

Он напомнил всем о том, что "Убийство - большой грех, а война - зло".

Также митрополит отметил, что нужно "помнить и уважать невинно убиенных сыновей и дочерей Украины, которые погибли как в предыдущих войнах, так и уже в наше время".

"Помолимся сегодня за них и просим Господа наставить живых на путь мира, единства, добра и любви" - призвал Епифаний призвал