Скачать
Суббота, 22.06.2019
Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
За месяц до выборов место голосования сменили более 13 тыс украинцев
За месяц до выборов место голосования сменили более 13 тыс украинцев
Европейские игры: сегодня разыграют первые медали
Европейские игры: сегодня разыграют первые медали
Лучшие поздравления с Выпускным 2019 от родителей
Лучшие поздравления с Выпускным 2019 от родителей

Епифаний: "Убийство - большой грех, а война - большое зло"

Епифаний: "Убийство - большой грех, а война - большое зло"
10:30 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В День скорби и почтения памяти жертв войны глава ПЦУ митрополит Епифаний напомнил, что "убийство - большой грех, а война - большое зло".

Глава ПЦУ митрополит Епифаний сделал обращение к украинцам в День скорби и почтения памяти жертв войны.

Соответственное сообщение появилось на его странице в Facebook.

"Казалось бы, ужасы войны не имеют повторяться больше никогда, однако сегодня наше государство снова страдает от внешней агрессии. К сожалению, снова гибнут люди, наши защитники..." - написал Епифаний.

Он напомнил всем о том, что "Убийство - большой грех, а война - зло". 

Также митрополит отметил, что нужно "помнить и уважать невинно убиенных сыновей и дочерей Украины, которые погибли как в предыдущих войнах, так и уже в наше время".

Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу

"Помолимся сегодня за них и просим Господа наставить живых на путь мира, единства, добра и любви" - призвал Епифаний призвал  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Война, Епифаний, ПЦУ, День скорби и почтения памяти жертв войны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака
02 ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков
03 Зеленский освободил фигуранта скандала Фролова с военной службы
04 Экранный Валерий Легасов откровенно рассказал о съемках "Чернобыля"
05 Федецкий идет в депутаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В двух областях Украины остаются подтопленными 50 домохозяйств
В Украине остаются подтопленными 50 домохозяйств
Штаты ввели новые санкции против Ирана
Штаты ввели новые санкции против Ирана
Запад накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°: погода на 23 июня
Погода на 23 июня
Рецепт дня: яблочные драники
Рецепт дня: яблочные драники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь