В Украине сегодня в День скорби чтят память жертв Второй мировой войны

Новости Украины: В Украине сегодня День скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны.

Сегодня в Украине День скорби и памяти жертв Второй мировой войны, передает УНН.

Ежегодно этот День проходит 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни около 8-10 млн украинцев.

День памяти учрежден указом Президента Украины № 1245/2000 от 17 ноября 2000 года, Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день.

Ежегодно 22 июня проходит спуск государственного флага Украины с черными лентами на домах и сооружениях органов и учреждений государственной власти.

Кроме того, Госкомитет телевидения и радиовещания будет обеспечивать ограничение трансляции развлекательных программ радио и телевидения, а также в 10:00 прерывать трансляцию передач в память погибших в войне.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний сделал обращение к украинцам в День скорби и почтения памяти жертв войны.