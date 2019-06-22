Организаторы "КиевПрайда" пригласили Зеленского поучаствовать в марше

Новости Украины: Зеленского пригласили на "КиевПрайд", но он пока не ответил.

Директор "КиевПрайд" Руслана Панухник сообщила, что Президент Владимир Зеленский до сих пор не ответил на приглашение стать гостем марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества, который состоится 23 июня.

Об этом она заявила во время брифинга возле Администрации Президента 22 июня.

"Мы не получили никакого ответа (от Зеленского - ред)... Мы считаем, что время для ответа еще есть, мы очень хотим видеть Президента на Марше равенства в центре Киева 23 июня", - сказала Панухник.

По ее словам, организаторы "КиевПрайд" кроме видеообращения, направили официальное приглашение в Администрацию Президента и в его команду.

Она добавила, что Марш равенства должен начаться в 10 ч 23 июня возле Национальной оперы. Детали маршрута не сообщают из соображений безопасности.

Как известно, в Киеве 23 июня состоится Марш равенства "КиевПрайд 2019". В связи с этим с 18:00 22 июня до окончания работы на вход/выход закроют станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (станции будут работать в режиме пересадочного узла). 23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта" (электропоезда будут проезжать их без остановок).

С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию метрополитена "Театральная" (будет работать в режиме пересадочного узла). 23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Также в субботу, 22 июня, в Киеве ограничат движение по центральным улицам города путем проведения марша "КиевПрайд". Так, в период с 18:00 субботы, 22 июня, до 18:00 24 июня в столице будет ограничено движение по улице Крещатик, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Тарасовская, ул. Антоновича, ул. Большая Васильковская и по бульвару Тараса Шевченко.

Как ранее сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, в Киеве во время проведения марша "КиевПрайд" все подразделения системы Министерства внутренних дел будут привлечены к патрулированию города.