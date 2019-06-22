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Еще четыре прихода УПЦ МП перешли в ПЦУ

Еще четыре прихода УПЦ МП перешли в ПЦУ
16:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: В ПЦУ из Московского патриархата перешли еще четыре прихода.

В Украине после длительного перерыва возобновился переход храмов из Московского патриархата в ПЦУ.

В селе Гетьмановка Савранского района Одесской области местная религиозная община решила присоединиться к Православной церкви Украины, сообщает UA|TV со ссылкой на данные Религиозно-информационной службы Украины.

Отмечается, что Одесская область является лидером юга Украины по присоединению храмов в ПЦУ. Это уже восьмой приход в регионе, который покинул УПЦ МП.

Храм в селе Гетьмановка основанный еще 1730, он является памятником архитектуры.

"Приход уже долгое время хотел присоединиться, но люди сомневались. Лично епископ Павел (управляющий Одесской епархией ПЦУ) проводил там собрание, когда был в Савранском районе. После его визита приход провел еще одно собрание, на которых принял решение присоединиться, и уже есть протокол", - рассказал священник Теодор Оробец.

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Также в прессслужбе Волынской епархии сообщили, что за последние дни к Поместной церкви присоединились еще три прихода.

Это общины сел Романов, Ясеновка и Борочиче, которые вышли из Московского патриархата.

"Поэтому по состоянию на 20 июня после вручения Вселенским патриархом Томоса об автокефалии наша епархия увеличилась на 78 приходов. 13 из них вошли в ПЦУ вместе со священниками", - подытожили в прессслужбе.

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УПЦ МП, Православная церковь, ПЦУ.
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