Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит

Новости Украины: Председатель Православной Украинской Церкви Епифаний находится в конфликте с патриархом Филаретом.

Глава ПЦУ Украины митрополит Епифаний неоднократно говорил патриарху Филарету, что тот ошибается в своих доводах, и пути возвращения к прежним временам нет.

Об этом Епифаний сказал в интервью журналу НВ.

«Но в ответ уважаемый патриарх говорил, что за мной кто-то стоит. Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит», - описал суть конфликта глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний отметил, что позицию Филарета не поддерживают в церкви.

«Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа», - сказал он.

По его словам, собранный почетным патриархом Филаретом собор Киевского патриархата (на момент интервью еще не состоялся - ред.) не будет легитимным и признанным.

«А те, кто соберутся, только накажут себя тем, что отойдут от единой православной поместной церкви, останутся вне ее», - добавил глава ПЦУ.

По его словам возможный выход почетного патриарха Филарета из ПЦУ «не принесет церкви заметного вреда, но несомненно принесет печаль».

«Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало», - подытожил Епифаний.

Напомним, Вселенский Патриарх подчеркнул, что "недавнее предоставление Автокефалии Православной Церкви Украины не имело ничего общего с политикой и геополитикой", но "было прежде всего пастырской заботой о справедливости, о духовной справедливости".

Его Святейшество также недвусмысленно подчеркнул, что "что касается Филарета, он был восстановлен в своем епископском достоинстве как бывший митрополит Киевский. Так называемый "Патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал".