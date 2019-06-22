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Балух заявляет о готовящихся против него "серьезных провокациях"

Балух заявляет о готовящихся против него "серьезных провокациях"
17:44 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Балух заявил, что в колонии его жизни может угрожать опасность.

В российской колонии, где удерживают политзаключенного украинца Владимира Балуха, могут готовить "серьезные провокации" и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность.

Об этом своему адвокату Ольге Динзе заявил сам Балух, сообщает "Крымская правозащитная группа".

По словам Динзе, которая посетила подзащитного в колонии № 4 г.Торжок (РФ) 21 июня, Балуха снова отправили в ШИЗО на 15 суток за незначительное нарушение, которое было спровоцировано сотрудниками колонии.

В штрафном изоляторе Балух будет находиться до 2 июля.

"Украинец считает, что против него могут готовить более серьезные провокации и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. Он знает о различных слухах, которые распространяют о нем, чтобы агрессивно настроить других заключенных против него", - отметила адвокат.

Балух попал в ШИЗО из-за провокации со стороны сотрудников колонии

Как заявила руководитель Crimean Human Rights Group Ольга Скрипник, в колонии пытаются сделать все, чтобы лишить возможности условно-досрочного освобождения.

"Его уже неоднократно привлекли к ответственности по незначительным нарушениям, но применили к нему самые жесткие взыскания в виде содержания в ШИЗО. Мы считаем, что это сделано для ограничения прав и еще большего ухудшения его положения в колонии. Сейчас он уже отмечен администрацией колонии как злостный нарушитель внутреннего распорядка. Это значит, что администрация колонии будет использовать это с целью лишить Балуха условно-досрочного освобождения. Более того, как "злостного нарушителя" его могут перевести в место лишения свободы более строгого режима, чем сейчас", - отметила Скрипник.

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Россия, Политзаключенные, Оккупированный Крым, Владимир Балух.
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