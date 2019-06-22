Балух попал в ШИЗО из-за провокации со стороны сотрудников колонии

Новости Украины: Адвокат: Активист Владимир Балух пробудет в штрафном изоляторе до 2 июля из-за провокации со стороны сотрудников колонии.

Осужденный российским судом в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, будет находиться в штрафном изоляторе "минимум до 2 июля".

Об этом рассказала адвокат Ольга Динзе, которая посетила Балуха 21 июня, сообщает Крым.Реалии.

"Его перевели из лечебно-профилактического учреждения обратно в колонию. После поступления в колонию он 4 дня находился в пятом отряде. После чего сотрудниками колонии специально была создана ситуация, то есть провокация, после которой они зафиксировали очередное незначительное нарушение и поместили его в ШИЗО", – отметила Динзе. По ее словам, причиной стало якобы нарушение внутреннего распорядка колонии.

"Балуху перед ужином стало плохо и он попросил отвести его к медику. Сотрудник колонии сказал: "Ты приляг пока". Балух прилег, хотя это не положено в данное время суток. Его тут же сфотографировали, отвели в медицинскую часть и поместили в ШИЗО за то, что он нарушил внутренний распорядок", – рассказал адвокат. Публичных комментариев сотрудников российской колонии по этому поводу нет.

Как сообщал Укринформ, 20 июня епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко рассказал, что Владимира Балуха вновь поместили в штрафной изолятор российской колонии. В конце мая Владимира Балуха перевели в тюремную больницу, после его пребывания в ШИЗО.

Владимир Балух - крымский фермер, украинский общественный активист, член Конгресса украинских националистов. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух повесил на своем доме флаг Украины, позже прикрепил на доме табличку "Улица героев Небесной Сотни".

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

Балух свою вину не признал, в знак протеста он объявлял голодовку. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.