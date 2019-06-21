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Балуха перевели в штрафной изолятор

Балуха перевели в штрафной изолятор
05:51 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Владимира Балуха снова поместили в ШИЗО.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха снова поместили в штрафной изолятор колонии в Тверской области РФ.

Об этом 20 июня в комментарии изданию "Крым.Реалии" сообщил епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко.

По его словам, о том, что Балух находится в ШИЗО, он узнал при попытке передачи в коолонию посылки.

"Ему было назначена снова посылка и передача ... Пошли сегодня. Сегодня, когда прийомщица выясняла, назначена или не назначена, пришла информация, что Балух снова помещен в ШИЗО, и, соответственно, передача ему не назначена. Такая информация была примерно полчаса назад", - рассказал Михнов-Вайтенко. С какого числа находится Балух в штрафном изоляторе, ему неизвестно.

В России сообщили, что Балух переведен в тюремную больницу

Адвокат политзаключенного Ольга Динзе заявила "Крым.Реали", что ей об этом ничего не известно. Она сообщила, что планирует поездку в подзащитного 21 июня.

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Все по теме:

Колония, РФ, Политзаключенный, Владимир Балух, Штрафной изолятор.
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