В родном Бердичеве похоронили Дмитрия Тымчука (Видео)

Новости Украины: В Бердичеве прошли похороны народного депутата Дмитрия Тымчука.

После церемонии прощания с народным депутатом Дмитрием Тымчуком в Киеве его похоронили в родном Бердичеве на Житомирщине.

Об этом сообщает ТРК “ВІК”.

Отмечается, что в Бердичеве прошла юность Дмитрия Тымчука, он учился в местном политехническом колледже, жил с родителями в одном из домов на Красной Горе.

Проститься с Дмитрием пришли его друзья, коллеги, родные и близкие, жители Бердичева.

Напоминаем, 19 июня в Киеве погиб один из координаторов и основателей группы "Информационный сопротивление", народный депутат и подполковник запаса Вооруженных сил Украины, военный журналист Дмитрий Тымчук.

В полиции сообщили, что рассматривают несколько версий гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

По факту гибели Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).