В родном Бердичеве похоронили Дмитрия Тымчука (Видео)

После церемонии прощания с народным депутатом Дмитрием Тымчуком в Киеве его похоронили в родном Бердичеве на Житомирщине.
Об этом сообщает ТРК “ВІК”.
Отмечается, что в Бердичеве прошла юность Дмитрия Тымчука, он учился в местном политехническом колледже, жил с родителями в одном из домов на Красной Горе.
Проститься с Дмитрием пришли его друзья, коллеги, родные и близкие, жители Бердичева.
Напоминаем, 19 июня в Киеве погиб один из координаторов и основателей группы "Информационный сопротивление", народный депутат и подполковник запаса Вооруженных сил Украины, военный журналист Дмитрий Тымчук.
В полиции сообщили, что рассматривают несколько версий гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
По факту гибели Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).