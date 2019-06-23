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Петиция за ужесточение наказания педофилов набрала необходимое количество голосов

Петиция за ужесточение наказания педофилов набрала необходимое количество голосов
10:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинцы поддержали петицию по ужесточению наказания за сексуальное насилие над детьми, которая была размещена на сайте парламента.

Петиция на сайте Верховной Рады по ужесточению наказания за сексуальное насилие над детьми собрала необходимое количество голосов для рассмотрения. Соответствующая петиция размещена на сайте парламента. На момент написания заметки, за нее проголосовали 26 тысяч 313 человек из 25 тысяч необходимых.

Начали собирать подписи 27 мая. В тексте отмечается, что два года назад был разработан законопроект 6607, направленный на защиту детей от сексуального насилия, который до сих пор проходит доработку. В нем содержится три новации – введение единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, усиление ответственности за такие преступления и химическая кастрация преступников. Относительно последнего, то такие действия добровольного характера предусмотрены в отношении двух категорий преступников.

"1.Совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз – педофилия", - говорится в тексте.

Отмечается, что химическая кастрация – это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени.

Как сообщалось ранее, на этой неделе в Украине произошло резонансное убийство. 11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка в Одесской области пропала 13 июня, ее искали 6 дней. 19 июня полиция нашла ее тело в выгребной яме. Полиция опубликовала видео обыска дома, где нашли тело Лукьяненко. Затем было обнародовано фото подозреваемого. Им оказался 22-летний сосед девочки, который признался в совершении преступления.

Убийство 11-летней девочки в Одесской области: новые подробности убийства

По словам председателя Национальной полиции Сергея Князева, полиция считает основным мотивом убийства сексуальный. После убийства 11-летней девочки петиции неофициально присвоили имя погибшей. Отметим, в парламенте нардепы уже предложили провести 27 июня внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов об открытом реестре педофилов и об их химической кастрации.

Также в петиции указывается, что такой вид наказания применяется в отношении педофилов в ряде других стран. Автором петиции является Анна Маляр, а среди соавторов документа — заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В своем видеообращении юрист-криминалист отметила, что при написании инициативы столкнулась с жесткой критикой защитников прав педофилов и насильников, поэтому требовалась дополнительная работа по законопроекту.

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Верховная Рада, Петиция, Ужесточение наказания, Сексуальное насилие над детьми.
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