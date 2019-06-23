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Заммэра Сум призвал отправлять ЛГБТ в концлагеря: открыто уголовное производство

Заммэра Сум призвал отправлять ЛГБТ в концлагеря: открыто уголовное производство
14:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Против заместителя городского головы Сум завели дело за призывы отправлять ЛГБТ в концлагеря.

Вчера поздно вечером заместитель городского головы города Сумы Максим Галицкий опубликовал в Facebook фотографию узников нацистского концлагеря Заксенхаузен с нашитыми на одежду перевернутыми вершинами вниз треугольниками (в концлагерях Третьего Рейха такими розовыми треугольниками обозначали гомо- и бисексуальных мужчин), которую подписал ЛГБТ-прайд здоровой человека, передает УНН со ссылкой на Информационный портал Харьковской правозащитной группы.

"ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так", - такую подпись он добавил к упомянутому фото.

По данным портала, примерно через час Facebook удалил публикацию, что возмутило ее автора: "А как же "Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ"? Вопрос риторический".

"Чиновник, который призывает отправлять людей в концлагеря, жалуется на отсутствие демократии в социальной сети, называя удаление его шовинистических призывов "этическим релятивизмом" и "моральным упадком европейской цивилизации", несмотря на то, что Facebook - это американская компания", - говорится в сообщении.

В комментариях он уточнил, что не призывает восстанавливать концлагеря, поскольку, как он считает, их функции сейчас выполняют исправительные колонии. Он настаивает на криминализации однополых отношений и их "пропаганды", приводя в пример законодательство СССР и послевоенной Германии (где гомосексуальность оставалась преступлением до 1969 года).

Из-за слов одного из заместителей Сумского городского главы Максима Галицкого, который заметил, что хотел бы видеть участников Марша равенства в концлагерях, начато уголовное производство. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь прокурора Сумской области в Прокуратура Сумской Области Наталья Науменко.

"Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Facebook высказал свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях", - написала Науменко.

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По ее словам, по "факту подобных высказываний начато уголовное производство".

"Сведения в ЕРДР внесены 23 июня 2019 года по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ НП в Сумской области", - отметила пресс-секретарь.

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Сумы, Прокуратура, ЛГБТ, Максим Галицкий.
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