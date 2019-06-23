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ПЦУ временно отстранила двух священников от служения

ПЦУ временно отстранила двух священников от служения
15:51 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: ПЦУ наказала двух сторонников Филарета.

Православная церковь Украины временно запретила служение двум священнослужителям за "действия, направленные на разделение церкви".

Об этом сообщает ПЦУ в Facebook.

"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 года запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви", - говорится в сообщении.

В указе за подписью главы ПЦУ Епифания говорится, что насельник Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря архимандрита Андрей (Маруцак) запрещен в священнослужении сроком на 3 месяца, начиная с 22 июня.

Отмечается, что такое решение принято, "учитывая принятие в непосредственное подчинение Митрополита Киевского и всея Украины Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря города Киева (указ №303 от 20 июня 2019 года) со всеми насельниками и клиром, за непосредственное активное участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви, попытку захватить руководство монастырем".

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В свою очередь, иеромонах Илья (Игорь Зеленский) указом епископа Харьковского и Богодуховского освобожден от должности настоятеля прихода Святого Архистратига Михаила в г.Барвинково Харьковской области и запрещен в священнослужении сроком на полгода "за участие в действиях, направленных на разделение ПЦУ, нарушение устава церкви".

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Филарет, Православная церковь, УПЦ КП, ПЦУ.
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