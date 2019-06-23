Филарет попросил защиты у Авакова

Новости Украины: Филарет попросил Авакова защитить Киевский патриархат от ПЦУ.

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество УПЦ КП от новой Православной церкви Украины. Об этом говорится в обращении, которое опубликовал на странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич, передает УНН.

"Глубокоуважаемый Арсен Борисович! После проведения Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, который подтвердил право украинского народа на независимую Церковь с патриаршим управлением, со стороны представителей Православной Церкви Украины были осуществлены ряд откровенно преступных действий", - говорится в зверннни, подписанном Филаретом.

В частности, в документе отмечается, что представители ПЦУ "силой, рейдерски захватили" помещение Свято-Феодосиевского монастыря, и в тот же день "выселили архимандрита Андрея (Маруцака) за то, что он принял участие в Поместном соборе" УПЦ КП.

Филарет отметил, что принадлежность монастыря подтвердило решение Священного Синода ПЦУ.

Также отмечается, что 21 июня представители ПЦУ "захватили помещение Успенского храма на Пирогощи в Киеве, принадлежащего УПЦ КП".

"Обращаюсь к вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих украинцев православной церкви Киевского патриархата, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство", - говорится в обращении.

На заявление в Facebook уже отреагировал, в частности, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

"Монастырь был и остался в ПЦУ, решение, на которое ссылается Патриарх - относительно приходов и монастырей ПЦУ, а не "УПЦ КП". Поэтому на бланке и от имени УПЦ КП ссылаться на решение Синода ПЦУ о религиозных организациях ПЦУ - абсурд", - подчеркнул он.