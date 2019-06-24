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Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы

Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
07:32 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины: Петров пост - один из самых важных в церковном православном календаре.

Это второй многодневный пост в году, который не отличается особой строгостью.

24 июня — начало поста. В этот день принято читать молитвы дома, следовать церковным традициям. В народе также существует большое количество примет, связанных с началом Петрова поста.

Особенности и смысл Петрова поста

Посвящен пост святым апостолам Петру и Павлу, которые приняли мученическую смерть от рук язычников за распространение знаний об Иисусе Христе и за христианство в целом. Иное название поста — "апостольский". Он установлен в память молитв и поста, которого придерживались апостолы перед тем, как отправиться в скитания по миру с целью проповеди.

Данный пост длится обычно от 8 до 42 дней. Длительность разнится, потому что начало всегда привязано к празднику Троицы, который каждый год отмечается в разное время. Заканчивается пост в одну и ту же дату — 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Это значит, что в 2019 году пост будет длиться 19 дней.

Этих апостолов называют первоверховными, потому что Петр и Павел были первыми учениками Христа. По этой причине они считаются самыми почитаемыми и важными среди всех апостолов.

Традиции и приметы на 24 июня

Согласно церковным традициям, в первый день поста необходимо начинать придерживаться правил питания. Как уже было сказано, Петров пост менее строгий, нежели другие многодневные посты. Попробуйте ознакомиться с календарем питания на все 19 дней, чтобы было проще понять, что и как готовить.

Знаменательные события в истории: 24 июня 2019 года

За все время существования православия появилось целое множество народных примет на начало поста. Если верить самым популярным из них, то 24 июня особо богоугодных и богобоязненных верующих ждет встреча с очень приятными людьми. В начале поста Господь дарует им силу и дает возможность верить в себя. В первый день поста, как и в Петров день, люди шли к природному источнику, чтобы умыться ледяной водой. Согласно поверьям, так человек избавлялся от греховных мыслей.

Отмечается, что на начало поста не следует проводить венчания и свадьбы, так как такой союз будет некрепким. Еще не стоит убираться в доме. Легкое наведение порядка обязательно, а вот генеральные уборки нужно проводить в субботу и воскресенье, но не в понедельник. Народные приметы говорят, что если убираться в первый день Петрова поста, можно беду накликать.

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