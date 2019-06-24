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Понедельник, 24.06.2019
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Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея

Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея

Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
08:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Православная церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву.

Традиции на 24 июня

В этот день нельзя рвать траву, поскольку по травам, лугам и полям, лесам и долам в полдень катается сила неведомая и делит между собой уделы: кому во сенях хомуты да вожжи спутывать, кому травы ядовитым жаром полнить, кому во колодце ребеночком рыдать, род людской пугать. Поэтому травы собирать и сено косить нельзя - нечистую силу в дом принесешь. Иногда даже считали, что в этот день целебные растения превращаются в ядовитые.

С этого дня начинались русальные дни. Считалось, что именно в это время эти существа бывают видимы, веселятся и справляют свадьбы. Их мужьями становятся либо лешие, либо защекоченные ими до смерти мужчины. Появляясь на земле, русалки бегают по лесам и полям, играют, раскачиваются на ветвях деревьев, обычно дуба, клена, березы. Устроившись на ветках, они разматывают украденную у нерадивых хозяек пряжу.

Считается, что само движение русалок сильно влияет на землю, растительность, а следовательно, и на урожай. Например, русалки во время цветения ржи и пшеницы гуляют по полю, и там, где русалка пройдет, хлеб становится гуще. Любимое занятие этих существ - раскачиваться на ветвях деревьев - тоже имеет магическое действие: оно способствует созреванию плодов. Поэтому девушки на Троицу свивали березку, то есть связывали ветви двух соседних деревьев, чтобы русалкам было удобнее на них качаться.

Способствует летнему расцвету земли и то, что русалки прядут - так прядущими и ткущими лесной наряд представлялись земля, деревья, весна. Русалка словно бы разматывает, высвобождает жизненные силы земли - нити, волокна, стебли - создавая основу зеленого земного покрова.

Приметы на 24 июня

Если туман по воде стелется - будет много грибов.

Если с самого утра стоит духота и сильно пахнет жимолостью - быть ненастью.

Беспрерывно ныряют и плещутся утки - будет дождь.

Бледное солнце с утра - быть дождю к вечеру.

В радуге больше красного цвета - дождь прекратится, больше синего - усилится дождь и поднимется ветер.

Голуби прячутся в вёдро (в солнечный день) - к ненастью.

Знаменательные события в истории: 24 июня 2019 года

Гром в июне веселит крестьянское сердце - хороший урожай будет.

Если в солнечный день стрижей не видно - надо ждать сильных дождя и ветра.

Если дождь идет при солнце, то ненастье скоро пройдет.

Если пчелы утром не летят в поле, а сидят в ульях и сильно гудят - жди дождя.

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