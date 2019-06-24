В Киеве на территории Софии Киевской проходит синод ПЦУ

Новости Украины: В Киеве проходит заседание Священного синода Православной церкви Украины на территории Софии Киевской в Доме митрополита.

В Доме митрополита на территории Софии Киевской началось заседание Священного синода Православной церкви Украины. Председательствует на Синоде митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает УНН.

Основной причиной созыва синода является "поместный собор", который провел почетный патриарх Филарет.

При этом в организации добавили, что созыв и проведение одним епархиальным архиереем собрания с целью выделить из Православной Церкви Украины какую-то новую структуру, присвоив ей название Патриархата и утвердив свое начало в ней, является грубым нарушением 34 Апостольского правила, и призвали почетного патриарха Филарета и лиц, участвовавших в собрании, осознать все пагубные последствия такого поступка и прекратить подрыв единства Церкви и единства украинского народа.

Ранее сообщалось. что Православная церковь Украины временно запретила служение двум священнослужителям за "действия, направленные на разделение церкви". В последствии, Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество УПЦ КП от новой Православной церкви Украины.