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УИНП создаст свой архив документов коммунистических спецслужб

УИНП создаст свой архив документов коммунистических спецслужб
15:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: УИНП создает свой отраслевой госархив для документов коммунистических спецслужб.

Украинский институт национальной памяти (УИНП) создает свой Отраслевой государственный архив для документов коммунистических спецслужб.

"Я уверен, что в скором будущем он станет одним из самых известных в Европе архивов, где будут хранится документы коммунистических спецслужб", - сказал руководитель УИНП Владимир Вятрович на брифинге в понедельник.

По его словам, открытие публичного доступа к таким документам - это важный шаг на пути трансформации пост-тоталитарных обществ, "который ведет к необратимым демократическим изменениям".

Отмечается, что учреждение создается, чтобы гарантировать свободный доступ к сведениям о прошлом страны, которые находятся в архивах советских спецслужб в Украине.

Сначала помещение Отраслевого государственного архива УИНП планируется реконструировать. А уже следующий этап - физическое перемещение архивных документов. В архив перевезут материалы репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима за 1917-1991 годы.

На данный момент эти документы хранятся в Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки, Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерстве обороны, Государственной пограничной службе, органах прокуратуры и судах, которым не свойственна работа с историческими материалами.

"Я надеюсь, что на удастся максимально быстро провести реконструкцию... и через полтора года мы сможем завершить первый пусковой комплекс, чтобы начать перебирать на себя документы", - отметил директор Отраслевого государственного архива УИНП Игорь Кулик.

Среди прочего, по словам первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степан Кубива, после начала функционирования учреждения будет проводится оцифровка архива.

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Решение о создании такого архива было принято Кабинетом министров Украины в декабре 2016 года. Позже Кабмин передал УИНП помещения площадью более 11 тыс. кв. м в Киеве (ул.Пуховская, 7, корпус №5) для обустройства архива Института, площадь которого после реконструкции можно увеличить до 18 тыс. кв. м.

Как сообщалось, 21 мая 2015 года вступил в силу закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", согласно которому вводится свободный доступ к архивам и передача их из-под ведомств силовых органов в Отраслевой государственный архив Украинского института нацпамяти.

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Украина, Архив, Владимир Вятрович, УИНП, Архивные документы.
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