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Филарета оставили в составе епископата, но лишили прав по управлению епархией

Филарета оставили в составе епископата, но лишили прав по управлению епархией
15:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Священном Синоде УПЦ было принято решение оставить почетного патриарха Филарета в составе епископата ПЦУ, но лишить права руководства Киевской епархией.

Священный Синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) на заседании в понедельник принял решение, согласно которому почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией.

"…принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской православной церковью, констатировали, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако утратил канонические права и обязательства, связанные с управлением епархией", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания Синода, обнародованном на сайте ПЦУ.

Также Синод показал, что вся полнота УПЦ Киевского Патриархата, как и вся полнота Украинской автокефальной православной церкви согласно решениям своих Поместных Соборов 15 декабря 2018 года и Объединительного Собора (15 декабря 2018 года) объединились в единую поместную Православную церковь Украины, которая является единственным историческим, каноническим и юридическим наследником и продолжателем их деятельности.

Никакие решения, распоряжения и другие документы, выданные от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата или под именем ее уставных органов после юридической регистрации Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) 30 января 2019 года не имеют канонической и юридической силы и является изначально недействительными и не подлежащими исполнению.

Кроме того, в документе отмечается, что в сегодняшнем заседании приняли участие все члены синода, кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергия (по уважительной причине).

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Священный синод также принял ряд решений по сборам трех архиереев, небольшого количества созванных клириков и мирян, которые состоялись 20 июня 2019 года во Владимирском соборе г. Киев.

Указано, что отменяется п. 4 журнала №1 заседания Священного Синода от 5 февраля 2019 года, который гласил "Святейший патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г.Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря г.Киева), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины".

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Все по теме:

Священный синод ПЦУ, Почетный патриарх Филарет, Состав епископата ПЦУ, Руководство Киевской епархией.
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