Скачать
Понедельник, 24.06.2019
В АПУ задумались о сокращении количества министерств
В АПУ задумались о сокращении количества министерств
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение
Динамо переподписало Булецу и отправило в СК Днепр-1
Динамо переподписало Булецу и отправило в СК Днепр-1
Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World
Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World

В ПЦУ определились с празднованием 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины

В ПЦУ определились с празднованием 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины
17:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Синоде было принято решение о праздновании 27-28 июля 2019 года 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины.

Священный Синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) на заседании в понедельник принял решение относительно празднования в конце июля 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины.

"Провести 27-28 июля 2019 года общецерковное празднование 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины: 27 июля вечером - всенощное бдение в Михайловском Златоверхом соборе Киева; 28 июля утром - божественная литургия в Малой (Теплой) Софии, крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру и молебен", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания Синода в понедельник, обнародованном на сайте ПЦУ.

Заметим, что в Украине День Крещения Киевской Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля и является государственным праздником. Основан он был в 2008 году указом президента Виктора Ющенко. А выбрали именно такую дату неслучайно, поскольку это день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Ранее сообщалось, что Священный Синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) на заседании в понедельник принял решение, согласно которому почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Годовщина, Празднование, Крещение Руси-Украины, Священный синод ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
02 Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
03 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
04 Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
05 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
В Украине сохранится жара, местами грозы и шквалы
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто &quot;за&quot;, а кто &quot;против&quot;
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто "за", а кто "против"
У Зеленского рассказали, что удалось достичь за первый месяц работы (Видео)
Месяц работы Зеленского: все достижения в видео
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.06 - 23.06)
Что мы искали на прошлой неделе в Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь