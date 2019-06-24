Украинское подразделение получило сертификат сил быстрого реагирования НАТО

Новости Украины: Центр Сил спецопераций ВСУ получил сертификат НАТО.

140-й центр Сил специальных операций ВСУ получил сертификат сил быстрого реагирования НАТО.

Впервые в истории такой сертификат получила страна, не являющаяся членом НАТО, сообщает Украинский милитарный портал.

"Впервые в истории подразделение из страны не НАТО прошел сертификацию как подразделение SOF (Special Operations Forces — ред.) и имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force — ред.)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, 140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел соответствующие экзамены в Литве.

Силы быстрого реагирования НАТО (NRF) были созданы на ноябрьском саммите НАТО в 2002 в Праге на замену Союзного командования Европы мобильными силами.

Силы быстрого реагирования находятся в постоянной боевой готовности. Они состоят из сухопутных войск, специального назначения, воздушных, морских сил, которые готовы в течение 5 дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира. При значительном военном конфликте (войне) должны сдерживать врага до подхода основных сил до 30 дней. Решение о применении СБР принимает Североатлантический совет. Сухопутные силы СБР НАТО силой бригады способны осуществлять операции вынужденного силового входа (forced-entry). Морские силы выполняют роль ударной группы с авианосцем, сухопутной и амфибийной групп. Воздушные силы способны производить до 200 ежедневных вылетов. В операциях могут использовать специальные подразделения.