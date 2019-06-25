Прогноз погоды на 25 июня: сохранится жара, лишь на Западе станет прохладнее

Новости Украины: На большей территории Украины дневная температура во вторник, 25 июня, останется довольно высокой,лишь в западных областях станет прохладнее.

В южной части Украины во второй половине дня 24 июня и 25 июня грозы, град, шквалы, на остальной территории без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Во второй половине дня 24 и в течение суток 25 июня в южной части - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - отмечается в сообщении.

Во вторник, 25 июня в Украине переменная облачность. В южной части, ночью также местами в центральных, восточных областях и на Прикарпатье кратковременный дождь, гроза, на юге страны местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 °, на побережье морей до 23 °, в западных областях 11-16 °; днем 24-29 °, в южной, восточной части и на Закарпатье 30-34 °.

В Киеве 25 июня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-19 °, днем 27-29 °. В Киевской области 25 июня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-20 °, днем 24-29 °.

Прогноз погоды на вторник, 25 июня, в городах Украины:

Ужгород – +30...32

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +31...+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +26...+28

Суммы – +26...+28

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +31...+33

Донецк – +31...+33

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +27...+29

26-27 июня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 26 июня в южной части отдельные грозовые дожди, днем 27 июня в западных и северных областях кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-17 °, на юге страны 18-23 °; днем в Украине 28-33 °, 26 июня в западных и северных областях 23-28 °.

В Киеве и Киевской области 26-27 июня переменная облачность. Без осадков, лишь днем 27 июня кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-17 °, днем 26 июня 23-28 °, 27 июня около 30 °.

28-29 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температуре 2-8 июня ночью 12-18 °, на побережье морей до 21 °, днем 20-26 °, в южной части 26-31 °; 29 июня ночью 8-14 °, днем 15-21 °; в южных областях ночью 12-18 °, днем 22-28 °. В Киеве и области 28 - 29 июня кратковременные дожди, грозы. Температура 28 июня ночью 12-17°, днем 20-25°; 29 июня ночью 9-14°, днем 16-21°.

Напомним, в июне украинцев ждут еще одни затяжные выходные. По случаю Дня конституции граждане Украины получат дополнительный выходной. День Конституции Украины отмечается в пятницу, 28 июня, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня. 27 июня рекомендуется сделать короткий рабочий день.