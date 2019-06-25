Петров пост 2019: что нельзя делать и что можно есть

Новости Украины: Главное в любом посту – не ограничение в пище, а очищение души.

Петров пост 2019 начинается 24 июня. Завершится он традиционно накануне праздника Петра и Павла 2019 – 12 июля.

История установления поста

Петров пост – один из древнейших в христианской истории. Он еще называется Петро-Павловским или Апостольским (в народе также – Петровка), так как установлен в честь двух самых почитаемых в церкви апостолов Петра и Павла, день которых отмечается 12 июля. Поскольку название было слишком длинным, в народе его сократили до имени одного из святых.

Апостолы Петр и Павел молитвами и постом готовились к проповеди христианства по миру. Беря их в качестве примера, люди и сейчас придерживаются поста как духовного, так и телесного.

Петров пост: что нельзя, а что что можно есть

Петров пост считается нестрогим – нельзя употреблять только мясо, молочные продукты и яйца. В среду и пятницу – отказываются и от рыбы;

По вторникам и четвергам можно использовать для приготовления пищи растительное масло;

На праздник Рождества Иоанна Предтечи, 7 июля, рыба разрешается.

Петров пост: что нельзя делать

В период Петрова поста не принято венчаться или жениться, крестить детей;

В этот период не стоит давать деньги в долг;

Церковь воспрещает выпивать – можно лишь пригубить вино на церковный праздник;

Во время Петрова поста воспрещается гадать;

Не стоит ходить в лес – звери становятся агрессивными.