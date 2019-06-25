Инклюзивные группы в детсадах: что предлагает Правительство

Новости Украины: В МОН рассказали о деталях процедуры, разработанной в Правительстве, для создания инклюзивных групп в детских садах.

Подача документов на оформление ребенка в инклюзивную группу, допустимое количество детей в группе и особенности образовательного процесса - в Правительстве создали систему внедрения инклюзии в дошкольном образовании. Соответствующий порядок был принят и уже вступил в силу.

На сайте Министерства образования тала доступной форма заполнения, которая предназначена для родителей ребенка с особыми потребностями в образовании. Родитель может скачать ее и заполнить для дальнейшей подачи документов в специальную группу в детский сад.

Кроме этого, в электронной версии порядка определены организационные основы деятельности групп. Правила распространяются на все учреждений дошкольного образования, за исключением учреждений по типу интерната, домов ребенка, ясельных детсадов компенсирующего типа.

Также установлен список документов, которые необходимо собрать, чтобы устроить ребенка в инклюзивную группу. Согласно утвержденному Порядку, родителям необходимо иметь результаты инклюзивно-ресурсного центра о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка, а также копия медзаключения о ребенке с инвалидностью. Либо копия удостоверения личности, которая получает государственную соцпомощь согласно соответствующему Закону.

Детям составляют индивидуальные планы на три месяца, которые потом можно продлить до конца учебного года. В каждой группе должно быть не более трех детей, а для более эффективной работы вводится должность ассистента преподавателя.

В финансовом плане учредитель заведения обязан предусмотреть выделение средств на свободный доступ к зданию и помещения детского сада, а также обеспечение необходимой базы для обучения.

"В случае образования инклюзивной группы основатель заведения должен обеспечить средства на (...) создание соответствующей материально-технической и учебно-методической базы, обустройство ресурсной комнаты для проведения психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий", - сказано на сайте ведомства.

Ответственность за качество образования в таких группах несет директор. Также порядок зачисления и отчисления, перевода в частное учреждение для получения дошкольного образования определяется его учредителем. Если же учреждение является государственным либо коммунальным, то соответствующий порядок принятия ребенка утверждается Министерством образования.