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Инклюзивные группы в детсадах: что предлагает Правительство

Инклюзивные группы в детсадах: что предлагает Правительство
10:56 Сегодня Телеграф Фото: mon.gov.ua

Новости Украины: В МОН рассказали о деталях процедуры, разработанной в Правительстве, для создания инклюзивных групп в детских садах.

Подача документов на оформление ребенка в инклюзивную группу, допустимое количество детей в группе и особенности образовательного процесса - в Правительстве создали систему внедрения инклюзии в дошкольном образовании. Соответствующий порядок был принят и уже вступил в силу.

На сайте Министерства образования тала доступной форма заполнения, которая предназначена для родителей ребенка с особыми потребностями в образовании. Родитель может скачать ее и заполнить для дальнейшей подачи документов в специальную группу в детский сад.

Кроме этого, в электронной версии порядка определены организационные основы деятельности групп. Правила распространяются на все учреждений дошкольного образования, за исключением учреждений по типу интерната, домов ребенка, ясельных детсадов компенсирующего типа.

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Также установлен список документов, которые необходимо собрать, чтобы устроить ребенка в инклюзивную группу. Согласно утвержденному Порядку, родителям необходимо иметь результаты инклюзивно-ресурсного центра о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка, а также копия медзаключения о ребенке с инвалидностью. Либо копия удостоверения личности, которая получает государственную соцпомощь согласно соответствующему Закону.

Детям составляют индивидуальные планы на три месяца, которые потом можно продлить до конца учебного года. В каждой группе должно быть не более трех детей, а для более эффективной работы вводится должность ассистента преподавателя.

В финансовом плане учредитель заведения обязан предусмотреть выделение средств на свободный доступ к зданию и помещения детского сада, а также обеспечение необходимой базы для обучения.

"В случае образования инклюзивной группы основатель заведения должен обеспечить средства на (...) создание соответствующей материально-технической и учебно-методической базы, обустройство ресурсной комнаты для проведения психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий", - сказано на сайте ведомства.

Ответственность за качество образования в таких группах несет директор. Также порядок зачисления и отчисления, перевода в частное учреждение для получения дошкольного образования определяется его учредителем. Если же учреждение является государственным либо коммунальным, то соответствующий порядок принятия ребенка утверждается Министерством образования.

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Дети, МОН, Образование, Детсад, Порядок, Инклюзия.
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