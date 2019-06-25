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В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО

В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО
10:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: По данным Украинского центра оценивания образования Украины, наибольшее количество участников, получивших 200 баллов по предметам было в Киеве.

Девяносто восемь участников основной сессии ВНО по математике сдали тест на 200 баллов. По украинскому языку и литературе таких всего 17 человек. Такие данные обнародовал в Facebook Украинский центр оценивания качества образования.

В целом тестирование по математике проходили 155 тыс. 356 человек. Двести баллов по ВНО по химии получили 77 участников независимого оценивания из 13 тыс. 708 человек.

Третьим предметом по количеству отличников стал английский язык - на 200 баллов тест сдали 36 из 91 тыс. 177 участников. А вот из 339 тыс. 753 участников ВНО по украинскому языку и литературе только 17 человек написали тест на 200 баллов. Тест по истории Украины на 200 баллов сдали 13 человек из 222 тыс. 615 участников. По биологии тестирование на 200 баллов прошли 26 человек из 76 тыс. 20 участников. По физике - 4 человека из 21 тыс. 417 участников.

По испанскому языку из 19 участников 200 баллов получил только один. По немецкому языку из 1951 участника тест на 200 баллов написал тоже один человек. Так же лишь один участник тестирования по географии набрал 200 баллов - из 75тис. 99 человек. Из 553 участников ВНО по французскому языку ни один не сдал тест на 200 баллов.

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Больше всего 200-балльников в Киеве - 63, Львовской области - 41, Харьковской области - 25 и Днепропетровской области - 20. Как сообщалось, с 21 мая по 13 июня в Украине прошла основная сессия внешнего независимого тестирования.

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Данные, УЦОКО, Баллы, Результаты ВНО 2019.
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