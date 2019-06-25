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МОЗ: Тариф на лечение инсультов в клиниках может подняться

МОЗ: Тариф на лечение инсультов в клиниках может подняться
11:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Министерстве здравоохранения сообщили о повышении тарифа на лечение инсультов и инфарктов, но не во всех медучреждениях.

В Министерстве заявили, что приоритетных направлением на следующий год станет создание современных инсультных центров, в которых лечение будет проводиться по европейским стандартам. Соответственно, поднимутся и тарифы на услуги в медучреждениях, где пациентам предлагают сервис по повышенным стандартам.

В 2020 году, заявляют в ведомстве, все медзаведения будут получать оплаты за медуслуги по программе медгарантий.

"К гарантированному пакету войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь", - сказано в сообщении пресс-службы МОЗ.

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Также в ведомстве подчеркивают, что Украина почти в три раза опережает страны Европы по количеству пациентов, которые имеют инвалидность из-за перенесенных инсультов и инфарктов.

"В Украине уровень инвалидизации через год после перенесенного инсульта колеблется от 76 до 85%. Тогда как в странах Западной Европы этот показатель составляет 25-30%", - уточняется в сообщении.

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Инсульт, Инфаркт, Лечение, МОЗ, Пакет услуг.
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