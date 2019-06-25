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Украинское гражданство для добровольцев-иностранцев станет доступнее

Украинское гражданство для добровольцев-иностранцев станет доступнее
12:04 Сегодня Телеграф telegraf.com.ua

Новости Украины: Закон об упрощенном предоставлении гражданства добровольцам из других стран должен вступить в силу через два месяца.

В "Голосе Украины" опубликован Закон, предусматривающий упрощенную процедуру предоставления гражданства лицам, которые добровольно принимали участие в защите границ Украины.

На сайте Министерства по делам ветеранов доступен сам текст документа. Также уточняется, что в рамках законопроекта таким иностранцам может  выдаваться вид на жительство в стране, если доброволец продолжает принимать участие в защите неприкосновенности и территориальной целостности Украины.

"Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (...)" должен защитить права и законные интересы иностранцев, которые защищали территориальную целостность Украины и являются гражданами государства-агрессора или других государств, которые не признают территориальную целостность Украины, в связи с чем их добровольное или принудительное возвращение в страну своей гражданской принадлежности будет нарушать их права", - говориться на сайте Министерства.

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Данный документ позволил внести изменения в закон о правовом статусе иностранцев. Так, будет определен термин "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" для той категории иностранцев, которые помогают военным подразделениям и принимают участие в антитеррористических операциях

Закон об упрощенной процедуре предоставления гражданства иностранцам, добровольно участвующим в защите страны, был принят 6 июня, а 21 его подписал Президент.

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Закон, Иностранцы, Добровольцы, Паспорт Украины, Украинское гражданство.
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