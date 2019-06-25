Итоги дня 24 июня: РФ в ПАСЕ, лишение прав Филарета, убийство мальчика

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Россия может вернуться в ПАСЕ
ПАСЕ приняла резолюцию и внесла изменения в регламент, что может затруднить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств.
Ассамблея не поддержала ни одно из более чем 200 поправок, которые внесли преимущественно украинские и британские депутаты. Целью поправок было сохранить независимость ПАСЕ в парламентском измерении Совета Европы, а также механизм наложения санкций на членов, нарушающих международное право и свои обязательства.
За возвращение России проголосовали 118 евродепутатов, 62 проголосовали против, еще 10 – воздержались.
Кто поддержал Россию?
Такие делегации в полном составе:
Частично резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали:
Полным составом "против" голосовали:
Подавляющее большинство делегатов отдали свои голоса против резолюции от:
Украина может покинуть ПАСЕ
Теперь украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации Возвращение России в ПАСЕ: Украинская делегация допускает приостановление своего членства , об этом сказала исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
"Мы не видим себя в одном зале с россиянами. Мы просто прекратим участие в летней сессии... И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно," – объяснила она.
Кроме того, украинская делегация будет протестовать во время процедуры возврата полномочий членов российской делегации во вторник. Если русские останутся в зале, украинцы покинут его.
"Нас – меньшинство. Мы не предали принципы СЕ, в отличие от тех, кто продал принципы ради денег, вклада России", – первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.
"Доклад Петры де Суттер проголосован. 118 за, 62 против, 10 воздержались. Мы делали все возможное и невозможное. Но врата ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ. Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Мы их оспорим. Но зная настрой Комитета Министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобъются. Поэтому мое мнение о том, что мне нечего делать в одном зале с нечистью у которой руки по локоть в украинской крови, остается неизменным", - написал нардеп Борислав Береза.
На такие радикальные шаги наша страна может решиться, ведь если с России снимут санкции, то это будет означать нормализацию противоправных действий Кремля, а минские соглашения фактически потеряют свой смысл.
Филарета лишили епархии
Так называемый собор, который созвал Филарет, не прошел без последствий. Синод ПЦУ, который собрался в ответ на действия Филарета, лишил патриарха Филарета права Наказание Филарету и его сторонникам: ПЦУ озвучила итоги синода управления Киевской епархией. Так, Филарет потерял контроль над местными храмами и монастырями.
Члены Синода под руковдством предстоятеля ПЦУ Епифания решили не исключать из состава епископата ПЦУ Филарета "за особые заслуги в прошлом".
"Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", – объяснил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).
Отныне все они будут подчиняться митрополиту Епифанию.
Зеленский уволил еще трех глав облгосадминистраций
Президент Владимир Зеленский освободил Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца от должности глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областных государственных администраций.
Исполнение обязанностей главы Житомирской и Черкасской областных госадминистраций временно возложено на заместителей глав этих обладминистраций - Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко. Временно исполняющим обязанности главы Ровенской ОГА стал первый замглавы облгосадминистрации Тарас Высоцкий.
Порошенко предложил изменить название Грузии
Бывший президент Петр Порошенко на фоне протестов в Тбилиси предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
"Россия нанесла новый удар. По туристическому сектору, закрыв авиасообщение. Конечно, я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию", – заявил экс-президент.
Порошенко призвал украинцев "не бросать в беде грузинских братьев", а Кабмин страны – предоставить скидку для туристов на направления Украина–Грузия–Украина.
РФ назвала условия сохранения транзита газа через Украину
Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом.
В Нафтогазе ответили, что компания должна сохранить возможность судиться с Газпромом, если российский монополист не будет придерживаться обещаний по сохранению транзита газа через украинскую территорию.
Еще одно убийство ребенка
В Киеве в озере Вырлица нашли убитым 9-летнего мальчика, который с вечера 22 июня находился в розыске.
"Злоумышленника сразу же задержали … Установлено, что ему – 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери", - сообщили в Нацполиции.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
С начала 2019 года в Украине убито более 50 детей, поэтому полиция просит Верховную Раду усилить защиту детей от насилия.