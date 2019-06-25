Итоги дня 24 июня: РФ в ПАСЕ, лишение прав Филарета, убийство мальчика

Новости Украины: В Киеве нашли тело 9-летнего мальчика в озере Вырлица, ПАСЕ поддержало идею снятия санкций с РФ, Синод ПЦУ лишил патриарха Филарета права управления Киевской епархией. Это и другие важные новости за 24 июня.

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Россия может вернуться в ПАСЕ

ПАСЕ приняла резолюцию и внесла изменения в регламент, что может затруднить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств.

Ассамблея не поддержала ни одно из более чем 200 поправок, которые внесли преимущественно украинские и британские депутаты. Целью поправок было сохранить независимость ПАСЕ в парламентском измерении Совета Европы, а также механизм наложения санкций на членов, нарушающих международное право и свои обязательства.

За возвращение России проголосовали 118 евродепутатов, 62 проголосовали против, еще 10 – воздержались.

Кто поддержал Россию?

Такие делегации в полном составе:

Франция;

Испания;

Италия;

Норвегия;

Австрия;

Словакия;

Португалия;

Сербия;

Турция;

Азербайджан.

Частично резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали:

Швейцария;

Германия;

Молдавия;

Чехия;

Армения;

Нидерланды.

Полным составом "против" голосовали:

Украина;

Грузия.

Подавляющее большинство делегатов отдали свои голоса против резолюции от:

Польши;

Литвы;

Латвии;

Эстонии;

Великобритании ;

Швеции.

Украина может покинуть ПАСЕ

Теперь украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации Возвращение России в ПАСЕ: Украинская делегация допускает приостановление своего членства , об этом сказала исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.

"Мы не видим себя в одном зале с россиянами. Мы просто прекратим участие в летней сессии... И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно," – объяснила она.

Кроме того, украинская делегация будет протестовать во время процедуры возврата полномочий членов российской делегации во вторник. Если русские останутся в зале, украинцы покинут его.

"Нас – меньшинство. Мы не предали принципы СЕ, в отличие от тех, кто продал принципы ради денег, вклада России", – первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

"Доклад Петры де Суттер проголосован. 118 за, 62 против, 10 воздержались. Мы делали все возможное и невозможное. Но врата ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ. Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Мы их оспорим. Но зная настрой Комитета Министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобъются. Поэтому мое мнение о том, что мне нечего делать в одном зале с нечистью у которой руки по локоть в украинской крови, остается неизменным", - написал нардеп Борислав Береза.

На такие радикальные шаги наша страна может решиться, ведь если с России снимут санкции, то это будет означать нормализацию противоправных действий Кремля, а минские соглашения фактически потеряют свой смысл.

Филарета лишили епархии

Так называемый собор, который созвал Филарет, не прошел без последствий. Синод ПЦУ, который собрался в ответ на действия Филарета, лишил патриарха Филарета права Наказание Филарету и его сторонникам: ПЦУ озвучила итоги синода управления Киевской епархией. Так, Филарет потерял контроль над местными храмами и монастырями.

Члены Синода под руковдством предстоятеля ПЦУ Епифания решили не исключать из состава епископата ПЦУ Филарета "за особые заслуги в прошлом".

"Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", – объяснил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Отныне все они будут подчиняться митрополиту Епифанию.

Зеленский уволил еще трех глав облгосадминистраций

Президент Владимир Зеленский освободил Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца от должности глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областных государственных администраций.

Исполнение обязанностей главы Житомирской и Черкасской областных госадминистраций временно возложено на заместителей глав этих обладминистраций - Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко. Временно исполняющим обязанности главы Ровенской ОГА стал первый замглавы облгосадминистрации Тарас Высоцкий.

Порошенко предложил изменить название Грузии

Бывший президент Петр Порошенко на фоне протестов в Тбилиси предложил переименовать Грузию в Сакартвело.

"Россия нанесла новый удар. По туристическому сектору, закрыв авиасообщение. Конечно, я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию", – заявил экс-президент.

Порошенко призвал украинцев "не бросать в беде грузинских братьев", а Кабмин страны – предоставить скидку для туристов на направления Украина–Грузия–Украина.

РФ назвала условия сохранения транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом.

В Нафтогазе ответили, что компания должна сохранить возможность судиться с Газпромом, если российский монополист не будет придерживаться обещаний по сохранению транзита газа через украинскую территорию.

Еще одно убийство ребенка

В Киеве в озере Вырлица нашли убитым 9-летнего мальчика, который с вечера 22 июня находился в розыске.

"Злоумышленника сразу же задержали … Установлено, что ему – 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери", - сообщили в Нацполиции.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

С начала 2019 года в Украине убито более 50 детей, поэтому полиция просит Верховную Раду усилить защиту детей от насилия.