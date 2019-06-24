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Зеленский уволил трех глав ОГА

Зеленский уволил трех глав ОГА
14:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Зеленский уволил глав Житомирский, Ривненской и Черкасской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца от должности глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций (ОГА).

Соответствующие указы №№425/2019-427/2019 от 24 июня обнародованы на официальном сайте главы государства. Все указанные лица уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Также Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций (ОГА).

Соответствующие указы №№428/2019-430/2019 от 24 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

В частности, исполнение обязанностей главы Житомирской и Черкасской областных госадминистраций временно возложено на заместителей глав этих обладминистраций - Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко. Временно исполняющим обязанности главы Ривненской ОГА стал первый замглавы ОГА Тарас Высоцкий.

Напомним, ранее Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой. 

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Как сообщалось ранее, телеведущий Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу 197 на Черкасщине от партии "Слуга народа".

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Владимир Зеленский, Житомирская ОГА, Черкасская ОГА, Ривненская ОГА.
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