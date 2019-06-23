Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
Кличко рассказал, о чем говорил с Зеленским после его инаугурации
Кличко рассказал, о чем говорил с Зеленским после его инаугурации
Эпидемия кори в СИЗО угрожает жизни крымскотатарского активиста Бекирова
В СИЗО, где содержится Бекиров, эпидемия кори
II Европейские игры: Украина занимает 4 место после первого медального дня
II Европейские игры: Украина занимает 4 место после первого медального дня
Третий запуск Falcon Heavy: SpaceX отправит в космос останки 152 покойников
SpaceX отправит в космос останки 152 покойников

Бывший ведущий "Евровидения" идет на выборы от "Слуги народа" (Видео)

Бывший ведущий "Евровидения" идет на выборы от "Слуги народа" (Видео)
13:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости Украины: Украинский телеведущий Александр Скичко сообщил, что идет на выборы в парламент от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу 197 в Черкасской области.

Телеведущий Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу 197 на Черкасщине от партии "Слуга народа". Об этом он сообщил в Instagram.

"Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые пять лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну", - сказал Скичко.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Настав час змінювати систему! Вибори так вибори! #слуганароду

Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)

 

Он добавил, что верит "в нашего президента, в партию "Слуга народа", и что народ их поддержит. Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Ранее сообщалось, что защитник Карпат Артем Федецкий баллотируется в Верховную Раду от партии "Слуга Народа". Бывший футболист сборной Украины вошел в число кандидатов в депутаты по мажоритарным округам во Львовской области по 118-му округу.

Напомним, Конституционный суд Украины официально сообщил о принятии решения о конституционности указа президента о роспуске парламента. В частности, на официальном сайте суда появилось короткое сообщение: "Принято Решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы в парламент, Александр Скичко, Выборы в Верховную Раду, "Слуга народа", Досрочные выборы в Верховную Раду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
02 Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"
03 Приметы и обряды на 23 июня - Тимофеев день
04 В родном Бердичеве похоронили Дмитрия Тымчука (Видео)
05 Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации кандидатам от КПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на неделю: 30-градусная жара не покинет Украину
Прогноз погоды на неделю: 30-градусная жара не покинет Украину
Итоги дня 22 июня: Похороны Тымчука, новые протесты в Грузии
Главные новости за 22 июня
В Нидерландах пчелы &quot;облепили&quot; двери автомобиля
В Нидерландах пчелы "облепили" двери автомобиля
Яну Соломко не выпустили из страны: причина
Яну Соломко не выпустили из страны: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь