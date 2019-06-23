Бывший ведущий "Евровидения" идет на выборы от "Слуги народа" (Видео)

Новости Украины: Украинский телеведущий Александр Скичко сообщил, что идет на выборы в парламент от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу 197 в Черкасской области.

Телеведущий Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу 197 на Черкасщине от партии "Слуга народа". Об этом он сообщил в Instagram.

"Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые пять лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну", - сказал Скичко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Настав час змінювати систему! Вибори так вибори! #слуганароду Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 22 Июн 2019 в 9:49 PDT

Он добавил, что верит "в нашего президента, в партию "Слуга народа", и что народ их поддержит. Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Ранее сообщалось, что защитник Карпат Артем Федецкий баллотируется в Верховную Раду от партии "Слуга Народа". Бывший футболист сборной Украины вошел в число кандидатов в депутаты по мажоритарным округам во Львовской области по 118-му округу.

Напомним, Конституционный суд Украины официально сообщил о принятии решения о конституционности указа президента о роспуске парламента. В частности, на официальном сайте суда появилось короткое сообщение: "Принято Решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".