Бывший ведущий "Евровидения" идет на выборы от "Слуги народа" (Видео)

Телеведущий Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу 197 на Черкасщине от партии "Слуга народа". Об этом он сообщил в Instagram.
"Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые пять лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну", - сказал Скичко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Настав час змінювати систему! Вибори так вибори! #слуганароду
Он добавил, что верит "в нашего президента, в партию "Слуга народа", и что народ их поддержит. Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
Ранее сообщалось, что защитник Карпат Артем Федецкий баллотируется в Верховную Раду от партии "Слуга Народа". Бывший футболист сборной Украины вошел в число кандидатов в депутаты по мажоритарным округам во Львовской области по 118-му округу.
Напомним, Конституционный суд Украины официально сообщил о принятии решения о конституционности указа президента о роспуске парламента. В частности, на официальном сайте суда появилось короткое сообщение: "Принято Решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".