Скачать
Вторник, 25.06.2019
Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
В Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
В Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
Неймар согласился на условия Барселоны
Неймар согласился на условия Барселоны
Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию
Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию

МВД Украины предлагает конфискацию имущества за ложные минирования

МВД Украины предлагает конфискацию имущества за ложные минирования
12:05 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Министерстве внутренних дел Украины предложили за ложные сообщения о минировании увеличить срок уголовной ответственности и конфисковать имущество.

Министерство внутренних дел инициирует ужесточение ответственности за ложные сообщения о минировании. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"МВД предлагает пересмотреть алгоритм действий полицейских во время реагирования на сообщения о минировании. В частности, после регистрации таких сообщений, в первую очередь осуществлять неотложную проверку на отсутствие "фейка". Этим будут заниматься специалисты оперативных подразделений киберполиции. Кроме этого, будут инициированы изменения в Уголовный кодекс Украины для усиления ответственности за совершение заведомо ложных преступлений", - указали в МВД.

При этом в министерстве добавили, что в полицию все чаще поступают сообщения о "фейковых" минированиях различных объектов. На время проверки информации об угрозе временно блокируется деятельность указанных заведений, из-за чего граждане испытывают значительные неудобства, а предприятия - огромные убытки, отметили в МВД.

В Харькове проводится эвакуация после очередных сообщений о "минировании" зданий

Так, инициируется подготовка проекта изменений во внутренние правовые акты МВД, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. Что касается изменений в УКУ для усиления ответственности за такие сообщения, то в ряде случаев "предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", рассказал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

В МВД напомнили, что что УКУ содержит отдельную статью 259 по псевдоминированиям, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Изменения, Уголовный кодекс Украины, МВД Украины, Конфискация имущества, Ложное минирование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
02 Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
03 Премьеры Франции и России обсудили Украину
04 В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО
05 Гороскоп на сегодня, 25 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут длинные выходные: сколько будет выходных на День Конституции
Украинцев ждут длинные выходные
Прогноз погоды на 25 июня: сохранится жара, лишь на Западе станет прохладнее
Прогноз погоды на 25 июня
Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с останкам 152 человек на борту
SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с останкам 152 человек на борту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь