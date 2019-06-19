В Харькове проводится эвакуация после очередных сообщений о "минировании" зданий

Новости Украины: В Харькове идет эвакуация людей, осмотр помещений и прилегающей территории после того, как полиция получила сообщение о "минировании" свыше десятка обьектов.

19 июня полиция Харькова получила информацию о "минировании" более десяти объектов в городе.

"Сообщение о минировании религиозных сооружений по ул.Пушкинской и ул.Ярославской, организаций по ул.Тобольской и ул.Академика Проскуры, медицинского учреждения по проспекту Независимости и детского сада по ул. Шевченко, а также трех заведений питания по ул.Культуры, ул.Сумской и проспекта Науки, развлекательных заведений и харьковского аэропорта, поступивших на электронную почту дежурную часть полиции сегодня, 19 июня", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в среду.

По названным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация людей, осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, вчера, 18 июня, полиция Харьковщины получила сообщение о "минировании" 38 обьектов на территории города и области.