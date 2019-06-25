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Гриневич рассказала об уровне общественного доверия к ВНО 2019

Гриневич рассказала об уровне общественного доверия к ВНО 2019
13:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что 63% доверяют результатам внешнего независимого оценивания в Украине.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что уровень общественного доверия к внешнему независимому оцениванию (ВНО) составляет 63%.

"Социологические исследования сегодня показывают, что уровень доверия украинского общества к внешнему независимому оцениванию – 63%. Это на уровне доверия к армии и церкви", - сказала Гриневич на конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения" во вторник в Киеве.

Она напомнила, что до введения ВНО, система поступления в вузы была очень коррумпированной.

Согласно данным УЦОКО, больше всего 200-балльников в Киеве - 63, Львовской области - 41, Харьковской области - 25 и Днепропетровской области - 20. Как сообщалось, с 21 мая по 13 июня в Украине прошла основная сессия внешнего независимого тестирования.

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Результаты, Лилия Гриневич, Министр образования Украины, ВНО-2019, уровень общественного доверия.
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