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Захваченные украинские корабли переместили из порта в оккупированном Крыму

Захваченные украинские корабли переместили из порта в оккупированном Крыму
15:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", которые в ноябре 2018 года захватили ФСБ РФ у берегов оккупированного Крыма, переместили в неизвестном направлении.

Украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", захваченные ФСБ России у берегов оккупированного Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы.

Украинские корабли переместили в неизвестном направлении, передает "Крым.Реалии". Накануне журналисты сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре оккупированной Керчи и обнаружили, что украинские военные катера, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют.

В то же время, здесь еще находился буксир "Яны Капу", захваченный вместе с военными кораблями. Однако, по состоянию на следующий день, утром 25 июня, буксир на стоянке судов "Генмол" также уже отсутствует.

В пресс-службе погрануправления публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

Как сообщалось, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму.

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Все по теме:

Никополь, Бердянск, Перемещение, Оккупированный Крым, Украинские военные катера, Буксир Яны Капу.
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