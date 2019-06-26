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Минобороны опровергает информацию о закупке устаревших жгутов для аптечек ВСУ

Минобороны опровергает информацию о закупке устаревших жгутов для аптечек ВСУ
07:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: В МОУ ответили на упрек о закупке устаревших жгутов для аптечек.

Министерство обороны не закупало жгуты Эсмарха для индивидуальных аптечек военнослужащих, а обнародованная в некоторых СМИ информация об их закупке не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Информация, обнародованная в отдельных средствах массовой информации, о закупке Министерством обороны Украины в составе аптечек медицинских общевойсковых индивидуальных жгутов Эсмарха не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В МОУ сообщили, что в 2019 году запланирована закупка 44 тысяч индивидуальных аптечек для военнослужащих. Согласно тендерной документации, в составе аптечки будет закуплено механическое резиновое средство для остановки кровотечения, которое по медико-техническим требованиям соответствует турникету универсальному механическому резинового типа SWAT.

"Второй способ для остановки кровотечения механический в составе АМОИ (аптечек медицинских общевойсковых индивидуальных - ред.) решено укомплектовать за счет турникетов (жгутов) типа САТ, полученных в 2019 году в рамках международной технической помощи, согласно Программе финансирования предоставления военной техники, имущества и услуг США иностранным государствам, около 58,0 тыс. единиц", - сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что решение по укомплектованию индивидуальных аптечек было согласовано с американской стороной.

"Поэтому закупка второго средства для остановки кровотечения является неэффективной, что может привести к накоплению данных изделий на складах и нерациональному использованию бюджетных средств", - считают в оборонном ведомстве.

Кроме того, сообщили в пресс-службе, в декабре 2018 года были получены 20 тысяч жгутов для остановки кровотечения "СИЧ-Турникет", которые использованы медицинской службой ВСУ с целью замены жгутов Эсмарха и других средств для остановки кровотечения, у которых истек срок годности.

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Ранее руководитель медицинского батальона "Госпитальеры", директор КП "Госпитальеры Днипра" Яна Зинкевич написала в Facebook, что 14 июня Министерством обороны Украины был объявлен тендер на закупку 44 тысяч аптечек для военных на сумму 59 400 000, у которых нет жгутов-турникетов.

По ее словам, десятилетиями аптечки украинских военных комплектовались резиновыми устаревшими жгутами Эсмарха, в то время как мир давно перешел на использование современных жгутов-турникетов по стандартам NATO.

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Минобороны, Аптечка, ВСУ.
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