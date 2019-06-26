Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо

Новости Украины: В среду, 26 июня, в южной части Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем температура воздуха будет достигать +32°.

В Украине в среду, 26 июня сухую погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, хотя ночью в большинстве областей станет немного свежее, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь ночью в южной части страны прогнозируются отдельные дожди, грозы. Ветер северо-восточный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на юге страны 18-23°; днем 27-32°. В Киеве – без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

Прогноз погоды на среду, 26 июня, в городах Украины:

Ужгород – +30…+32

Львов – +29…+31

Ивано-Франковск – +28…+30

Тернополь – +29…+31

Черновцы – +28…+30

Хмельницкий – +28…+30

Луцк – +29…+31

Ровно – +29…+31

Житомир – +29…+31

Винница – +28…+30

Одесса – +30…+32

Николаев – +31…+33

Херсон – +30…+32

Симферополь – +29…+31

Кропивницкий – +29…+31

Черкассы – +29…+31

Чернигов – +28…+30

Сумы – +28…+30

Полтава – +29…+31

Днепр – +30…+32

Запорожье – +30…+32

Донецк – +29…+31

Луганск – +29…+31

Харьков – +28…+30

Киев – +28…+30

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 июня самая высокая температура днем была 32,2° в 1939 году, самая низкая ночью 7,2° в 1949 году.

В Украине в четверг, 27 июня без осадков, лишь в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях днем прогнозируются кратковременные дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный (на юге и востоке - северо-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°, днем в западных, северных и Винницкой областях 25-30°, на остальной территории 29-34°.

В Киеве 27 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе местами возможны шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

Согласно прогнозу на 29- 30 июня, осадков не ожидается, только днем 29 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 7-13 °, на побережье морей до 17 °; днем 17-23 °; 29 июня в южных областях 20-26 °. В столичном регионе 29- 30 июня без осадков, только днем 29 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 7-12 °; днем 17-22 °.

Напомним, в июне украинцев ждут еще одни затяжные выходные. По случаю Дня конституции граждане Украины получат дополнительный выходной. День Конституции Украины отмечается в пятницу, 28 июня, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня. 27 июня рекомендуется сделать короткий рабочий день.