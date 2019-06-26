Заместитель Ульяны Супрун идет в отставку

Новости Украины: Заместитель в.о. министра здравоохранения Роман Илык покинет свой пост.

Кадровое решение было принято самим Илыком, который подал заявление об отставке. Об этом сообщается на сайте МОЗ. О причинах ухода специалиста в ведомстве не говорят.

Роман Илык занимал пост помощника министра здравоохранения с 2015 года, а в следующем году занял должность заместителя главы министерства.

"Среди направлений работы, которые координировал Роман Илык как заместитель министра, - трансформация рынка лекарственных средств, правительственная программа "Доступная программа", Национальный перечень лекарственных средств", - говорится на сайте МОЗ.

Также в министерстве уверяют, что активно продолжают работать над улучшением качества предоставляемых медицинских услуг и их доступностью для украинцев.