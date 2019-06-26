Итоги дня 25 июня: РФ в ПАСЕ, экстрадиция Фирташа и новая банкнота

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ, украиснкая делегация покинула заседание, НБУ представил новую купюру номиналом в 1 тысячу гривен, бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик возглавил рейтинг в супертяжелом весе.

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Возвращение РФ в ПАСЕ

В ночь на вторник, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Впоследствии, Парламентская ассамблея Совета Европы начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций.

Позже Украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации РФ.

Вот как член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины (внефракционный) Борислав Береза прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ):

"Сэр Роджер Гейл, глава британских консерваторов и большой друг Украины, сказал, что когда-то Иуда продал Христа за 30 сребреников, а сейчас мы увидели, как Европа продала Украину за 70 млн евро", – процитировал он.

Речь идет о долге России перед СЕ. После того, как РФ лишили права голоса в ПАСЕ, она отказалась выплачивать членские взносы. И ее задолженность на сегодняшний день составляет примерно 75 млн евро.

"Впервые в истории ПАСЕ отказалась от своих полномочий налагать санкции на тех, кто нарушает права человека и международные договоренности, аннексирует чужую территорию, преследует людей за сексуальные или религиозные взгляды, по гендерному признаку и т.д. Сейчас Парламентская ассамблея – орган, который почти ничего не может", – возмутился нардеп.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ утвердить полномочия делегации Российской Федерации.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он поблагодарил делегацию Верховной Рады в Ассамблее и дружественные Украине национальные делегации за поддержку украинской позиции в этом вопросе.

Реакция РФ

Российская делегация заявляет, что не будет мириться ни с какими ограничениями и даже "маленькими санкциями". Россия уже угрожает ПАСЕ и ставит ультиматумы против нее.

Кроме того, чтобы их "лучше услышали", российские депутаты собираются не приходить на голосование за нового генсека ПАСЕ. В такой ультимативной форме они требуют подтвердить их полномочия в организации.

Фирташа экстрадируют в США

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Суд Австрии решил не удовлетворять апелляцию адвокатов олигарха. Отмечается, что теперь решение должен утвердить министр юстиции Австрии своей подписью, а после этого можно проводить экстрадицию.

Фирташ и его защитники решение не комментировали и покинули здание суда.

Ранее сообщалось, украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в Австрии, могут экстрадировать в США уже в начале июля. Отмечалось, что Фирташа могут выдать США, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня.

Новая банкнота номиналом в 1 тысячу гривен

Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен с 25 октября 2019 года. Новые банкноты станут обязательными для принятия в качестве платежного средства.

Банкнота будет голубого цвета, на лицевой стороне банкноты будет изображен портрет Владимира Вернадского, а на другой – здание Национальной академии наук Украины.

Так, на лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.

"Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", - сообщил глава НБУ Яков Смолий.

А уже с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек будут выведены из обращения.

Украинские боксеры в престижном топе

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг во всех весовых категориях. Сразу трое представителей Украины находятся в топ-15. Так, бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик возглавил рейтинг в супертяжелом весе.

Таким образом победитель матча-реванша между чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Энди Руисом и Энтони Джошуа должен будет встретиться с украинцем. Изначально Усик планировал провести свой поединок против Энтони Джошуа в скором будущем, однако сенсационная победа Энди Руиса вынудила менять планы. Теперь до конца года Руис и Джошуа проведут реванш, ценой которых станут четыре чемпионских титула.

Согласно рейтингу, претендентом должен считаться Диллиан Уайт, однако WBO считает, что статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе дает Усику преимущество над британцем.

Относительно других весовых категорий, то украинец Виктор Постол поднялся на 12-ю строчку в первом полусреднем весе. Во втором легчайшем весе украинец Арнольд Хегай поднялся с шестой на пятую позицию.