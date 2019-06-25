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Вторник, 25.06.2019
Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
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Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ

Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
12:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что европейские партнеры не услышали Украину и проголосовали за возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ утвердить полномочия делегации Российской Федерации.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он поблагодарил делегацию Верховной Рады в Ассамблее и дружественные Украине национальные делегации за поддержку украинской позиции в этом вопросе.

Также президент Украины отметил, что главным аргументом в пользу возвращения российской делегации стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей.

"Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных", - написал Зеленский.

При этом глава Украинского государства добавил: "А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблее - организации, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать, и требовать другого возвращения - возвращения пленных украинских моряков.

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Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни".

Как сообщалось, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.

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ПАСЕ, Реакция, РФ, Возвращение, Владимир Зеленский.
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