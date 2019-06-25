Решение ПАСЕ: Порошенко намерен задействовать все свои внешнеполитические связи

Новости Украины: Пятый президент Украины Петр Порошенко намерен задействовать все свои внешнеполитические связи, чтобы российская делегация не смогла вернуться в ПАСЕ.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что воспринимает принятую этой ночью ПАСЕ резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения делегации РФ, как мощный вызов Украине и первый серьезный дипломатический удар.

"Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине… В ближайшее время я задействую все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше", - заявил Порошенко во вторник утром на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также отметил, что данная резолюция является первым серьезным дипломатическим ударом, который получила Украина за последние пять лет.

"Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, а по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - подчеркнул Порошенко.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.