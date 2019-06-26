"Игры Непокоренных": реабилитация и адаптация для военных

Новости Украины: Замминистра по делам ветеранов Оксана Коляда рассказала, на чем основывается в этом году отбор украинских участников на международные спортивные игры.

Главным критерием отбора на этот раз стала реабилитация и адаптация военных, прошедших службу в АТО и ООС, а не спортивные результаты участников, заявила представитель ведомства. Об этом сообщается на сайте Министерства.

По ее словам, такой подход является приоритетным нововведением. Цель, которую преследуют инициаторы данного подхода, является помощь каждому из участников в выборе дальнейшего вида спорта. А еще - возможность для них испытать свои силы.

"Наша цель, чтобы каждый, кто получил ранения, травмы (...), каждый ветеран могли прийти на тестирование и попробовать себя в шести видах спорта, чтобы выбрать самый интересный, наиболее подходящий для себя", - сказала Коляда.

Спортивный результат военных возьмут во внимание, но акцентировать на этом не будут. Главное, что необходимо, это найти индивидуальный подход к ветерану, считает замминистра.

"Во время отбора на "Игры Непокоренных" будет работать большая подготовленная команда психологов, которая поможет понять уровень потребности того или иного кандидата в реабилитации и участии в состязаниях", - добавила замглавы благотворительного фонда "Возвращайся живым" Ирина Турчак.

Напомним, международные "Игры Непокоренных" пройдут в Гааге в 2020 году. В Украине с 14 июня стартовал прием заявок кандидатов на участие в спортивных играх. В этом году в сборную от страны попадут 20 представителей.