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#Чеснаяплатежка: В Правительстве задумались о правах украинцев

#Чеснаяплатежка: В Правительстве задумались о правах украинцев
11:03 Сегодня Телеграф Фото: minjust.gov.ua

Новости Украины: Владимир Гройсман инициировал старт проекта #чеснаяплатежка, что должно повлиять на недобросовестных коммунальщиков и защитить права украинцев.

В Правительстве поддержали социальную инициативу, которая позволит установить справедливые тарифы во всей стране. Так считают в Министерстве юстиции.

Идея возникла в рамках проекта "Я имею право!", и сегодня ее разрабатывают в ведомстве по поручению Премьер-министра. Тарифы, объективность и честность которых защитит эта программа, касаются воды и тепла.

"Украинцы должны перестать платить из собственных карманов за потери тепла во время доставки и фактически за обогрев воздуха", - заявил во время встречи с активистами в Черниговской области глава ведомства Павел Петренко.

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Он напомнил, что городские власти обязаны обеспечивать модернизацию тепловых сетей, средства на что в бюджете должны быть благодаря реформе децентрализации. И добавил, что в связи с этим в Министерстве уже разрабатывается пакет документов, который в скором будущем будет передан на рассмотрение Кабмина. Эти нормативные акты позволят стабилизировать тарифы.

"Никто больше не будет наживаться за счет граждан", - подчеркнул министр. Также он рассказал, какими в будущем могут быть тарифы на тепло и горячую воду.

"Согласно проведенным расчетам, предельная стоимость тепла будет ограничена на уровне 1300-1400 грн за гигакалорию. А тарифы на горячую воду не превысят 80 гривен за кубометр для жилья без полотенцесушителей и 87 гривен за кубометр при наличии таких", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Павел Петренко также заверил, что цель такой инициативы - обеспечить правовую защиту каждого украинца и справедливую политику в коммунальной отрасли.

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Минюст, Право, Коммунальные тарифы, Павел Петренко, Платежки.
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