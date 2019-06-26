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В Украине отмечается День крымскотатарского флага

В Украине отмечается День крымскотатарского флага
10:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине в среду, 26 июня, отмечается День крымскотатарского флага, в последние годы мероприятия проходят под лозунгом: "Два флага - одна страна".

В Украине 26 июня отмечается День крымскотатарского флага. В этот день 1991 года в Симферополе начал деятельность второй Курултай крымскотатарского народа, состоявшийся через 74 года после первого Курултая, который проходил в 1918 году в Бахчисарае.

Впервые крымскотатарский флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году, сразу после Февральской революции. Восстановлен 30 июня 1991 года, после обретения Украиной независимости.

Крымскотатарский флаг представляет собой полотнище голубого цвета с желтым гербом (тамгой) в верхнем левом углу. Голубой цвет - традиционный цвет тюркских народов - использовался еще на флагах Крымского ханства. Изображенный на флаге герб - тарак-тамга (герб-гребень) является родовым знаком Гераев, правящей династии Крымского ханства.

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С началом оккупации Россией украинского Крыма и усилением репрессий относительно коренного населения полуострова, главные мероприятия Дня крымскотатарского флага проходят на материковой Украине (в частности в Киеве) силами крымскотатарских общественных организаций при поддержке и координации Меджлиса крымскотатарского народа. Уже несколько лет подряд торжественные мероприятия проходят под лозунгом: "Два флага - одна страна".

По традиции, празднования Дня крымскотатарского флага пройдут не только во многих городах Украины, но и в других странах мира.

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Праздник, Крымские татары, День крымскотатарского флага, Как выглядит флаг крымских татар.
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