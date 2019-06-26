В Украине началась дополнительная сессия ВНО: график экзаменов

Новости Украины: В Украине стартует дополнительная сессия внешнего независимого оценивания, в среду, 26 июня, пройдет тестирование по математике.

В среду, 26 июня, начинается дополнительная сессия ВНО, первое тестирование пройдет по математике. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"26 июня тестированием по математике начнется дополнительная сессия внешнего независимого оценивания. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00", - говорится в сообщении.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 26 июня по 12 июля.

График дополнительной сессии:

27 июня - состоится тестирование по немецкому языку.

1 июля - ВНО по французскому языку.

2 июля - тестирование по испанскому языку.

3 июля - пройдет тест по украинскому языку и литературе.

4 июля - тестирование по физике.

5 июля - ВНО по английскому языку.

8 июля - ВНО по истории Украины.

9 июля - тестирование по биологии.

10 июля - ВНО по географии.

11 июля - ВНО по химии.

Основная сессия внешнего независимого тестирования состоялась с 21 мая по 13 июня. Напомним, больше всего 200-балльников в Киеве - 63, Львовской области - 41, Харьковской области - 25 и Днепропетровской области - 20. Девяносто восемь участников основной сессии ВНО по математике сдали тест на 200 баллов. По украинскому языку и литературе таких всего 17 человек. Двести баллов по ВНО по химии получили 77 участников независимого оценивания. Третьим предметом по количеству отличников стал английский язык - на 200 баллов