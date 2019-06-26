Гройсман: Пенсия с 1 июля будет не меньше 2 тысяч гривен

Новости Украины: Владимир Гройсман подтвердил предыдущие слова о том, что пенсия с начала следующего месяца поднимется до уровня 2 000 гривен минимум.

Премьер-министр обрадовал пенсионеров утверждением, что менее чем через неделю пенсия вырастет до двух тысяч гривен минимум. Об этом он заявил на заседании Правительства, сообщает УНИАН.

"Пенсия с 1 июля будет составлять не менее 2000 грн", - подтвердил Владимир Гройсман и добавил, что соответствующее решение будет принято сегодня (26 июня - ред.).

К тому же, по словам Премьер-министра, уже с 2020 года будет произведен перерасчет пенсионных выплат.

До этого момента минимальная пенсия составляла 1497 гривен. С 1 января ее повысили для лиц, старше 65 лет и стажем работы минимум 30 лет, до 1669 гривен. Но такое улучшение коснулось не всех.

Ранее сообщалось, что согласно Закону о государственном бюджете на 2019 год, пенсия должна была подняться на 9%. При этом с июля было запланировано увеличить минимальные пенсионные выплаты до уровня 1564 гривны, а с началом зимы поднять еще на 74 гривны.