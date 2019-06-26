Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты опроса

Новости Украины: Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", 67% опрошенных украинцев доверяют действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяет подавляющее большинство украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 20 по 24 июня 2019 года.

Так, уровень доверия к Зеленскому составляет 67%, тогда как не доверяют главе государства 26% граждан.

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (22%), Анатолий Гриценко (21%), Игорь Смешко (21%). Юрию Бойко, в свою очередь, доверяют 20%, Юлии Тимошенко – 17%, Петру Порошенко – 15%.

Вместе с тем, лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных граждан.

Напомним, согласно недавнему опросу, в Верховную Раду проходят пять политических партий. Партия "Слуга народа" имеет поддержку 45,3% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором и будет принимать участие в голосовании на парламентских выборах (или 35,1% среди всех опрошенных). За "Оппозиционную платформу за жизнь" готовы проголосовать 12,1% опрошенных (или 9,3% среди всех респондентов), за ВО "Батькивщина" – 8,8% (или 6,8%), за "Европейскую солидарность", - 8,4% (или 6,5%), партию "Голос" – 6,8% респондентов (или 5,3% респондентов).

При этом к 5-процентному проходному барьеру приближаются партия "Гражданская позиция", за которую готовы отдать свои голоса 4,5% респондентов из тех, кто определился со своим выбором и будет принимать участие в голосовании (или 3,5% среди всех опрошенных), а также партия "Сила и честь" с поддержкой в 4,4% (или 3,4% среди всех опрошенных).