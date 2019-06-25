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Согласно общенациональному опросу, в Раду проходят 5 партий

Согласно общенациональному опросу, в Раду проходят 5 партий
13:06 Сегодня Телеграф

Новости Украины: За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 45,3% респондентов, за "Оппозиционную платформу за жизнь" - 12,1%, за ВО "Батькивщина" – 8,8%, за "Европейскую солидарность", - 8,4% (или 6,5%), партию "Голос" – 6,8%.

В Верховную Раду проходят пять политических партий, свидетельствуют результаты общенационального опроса населения, проведенного с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг".

Согласно обнародованным во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" результатам социсследования, партия "Слуга народа" имеет поддержку 45,3% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором и будет принимать участие в голосовании на парламентских выборах (или 35,1% среди всех опрошенных).

За "Оппозиционную платформу за жизнь" готовы проголосовать 12,1% опрошенных (или 9,3% среди всех респондентов), за ВО "Батькивщина" – 8,8% (или 6,8%), за "Европейскую солидарность", - 8,4% (или 6,5%), партию "Голос" – 6,8% респондентов (или 5,3% респондентов).

При этом к 5-процентному проходному барьеру приближаются партия "Гражданская позиция", за которую готовы отдать свои голоса 4,5% респондентов из тех, кто определился со своим выбором и будет принимать участие в голосовании (или 3,5% среди всех опрошенных), а также партия "Сила и честь" с поддержкой в 4,4% (или 3,4% среди всех опрошенных).

Кроме того, за Радикальную партию готовы отдать свои голоса 3% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором (или 2,3% от всех опрошенных), ВО "Свобода" – 1,7% (или 1,3%), "Украинскую стратегию" - 1,2% (или 0,9%), партии "Объединение "Самопомич" и "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" набирают по 0,9% (или по 0,7% от всех респондентов), остальные партии имеют поддержку в пол процента или меньше.

Вместе с тем затруднились с ответом 12,9% респондентов (или 13% из всех опрошенных). Согласно результатам исследования, задекларировали готовность принять участие в голосовании на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019г 78,5% имеющих право голоса граждан Украины респондентов.

Опрос: Подавляющее большинство украинцев намерены прийти на выборы

При этом с учетом понижающего коэффициента, введенного социологами на основе ответов на участие в выборах президента в 1,19 и понижающего коэффициента в условиях пребывания не по месту регистрации в 1,1, прогнозируемый уровень участия в голосовании на внеочередных выборах в Верховную Раду составляет 50-60% имеющих право голоса граждан Украины (а средняя оценка социологов – 55%).

Общенациональный опрос населения проводился Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня 2019г. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону; объем выборочной совокупности: 3000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%; уровень кооперации респондентов волна 51%

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Все по теме:

Социальный мониторинг, Общенациональный опрос, Досрочные выборы в Раду, Украинский институт, Парламентские выборы 2019, Социальных исследований Яременко, Проходят 5 партий.
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