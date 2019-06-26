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Кадровая политика: В Офисе президента грядет сокращение

Кадровая политика: В Офисе президента грядет сокращение
14:06 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины: В Офисе Президента решили радикально подойти к вопросам кадровой политики и сократить численность сотрудников. Пока в директоратах по вопросам реформ.

В Кабинете министров Украины установили минимальное количество кадров в указанных директоратах Офиса президента. Так, по решению Правительства, численность сотрудников данных ведомств не должно превышать 250 человек.

Соответствующее решение было согласовано сегодня, 26 июня, на заседании Правительства, сообщают в Интерфакс-Украина.

Кроме принятых кадровых ограничений в Кабмине также согласовали положение об оплате труда сотрудникам Офиса президента. "Установлено должностные оклады для руководителя, первого заместителя руководителя и заместителей руководителей Офиса в том же размере, что был у руководства Администрации Президента," - говорится в сообщении.

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Так, согласно новым "расценкам", оклад руководителя ОП составит 18 тысяч гривен, на две тысячи меньше будет получать его первый заместитель, 15 тысяч гривен станут получать остальные заместители руководителей.

Ставку в 40,5 тысяч гривен будет получать руководитель аппарата Офиса президента.

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Все по теме:

Реформы, АП, Кадровая политика, Владимир Зеленский, Офис Президента, Сокращение кадров, Директорат.
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