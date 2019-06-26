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Техосмотр возвращается: В МВД назвали причины "камбэка" процедуры

Техосмотр возвращается: В МВД назвали причины "камбэка" процедуры
15:28 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины: В МВД сообщили, что Украина должна вернуть процедуру обязательного техосмотра для всех транспортных средств согласно условия Соглашения с ЕС.

На сегодняшний день в Министерстве инфраструктуры разрабатывают очередной проект закона, который предусматривает возврат технического осмотра автомобилей. Это уже четвертый вариант законодательного акта, текст которого доступен на сайте ведомства.

Как сообщает УНИАН, о "камбэке" техосмотра и его причинах рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий. По его словам, процедуру обязаны были вернуть несколько лет назад.

"Украина, согласно Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, должна была вернуть техосмотр для легковых автомобилей еще в 2017 году", - сказано в сообщении. Данная процедура является международным обязательством Украины.

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Кроме того, начальник сервисного ведомства МВД считает, что реализация данной инициативы должна опираться на результаты выборов, состав Парламента и коалиции. Также Криклий подчеркнул, что введение техосмотра необходимо производить не сразу, а поэтапно. 

"Например, можно внедрять техосмотр поэтапно на протяжении 5 лет, начать с автовладельцев, которые переоборудовали свои авто на газ - сочетая переоборудование с проведением ТО", - объяснил он.

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МВД, Соглашение, ассоциация ЕС, Техосмотр, Обслуживание авто.
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