Техосмотр возвращается: В МВД назвали причины "камбэка" процедуры

Новости Украины: В МВД сообщили, что Украина должна вернуть процедуру обязательного техосмотра для всех транспортных средств согласно условия Соглашения с ЕС.

На сегодняшний день в Министерстве инфраструктуры разрабатывают очередной проект закона, который предусматривает возврат технического осмотра автомобилей. Это уже четвертый вариант законодательного акта, текст которого доступен на сайте ведомства.

Как сообщает УНИАН, о "камбэке" техосмотра и его причинах рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий. По его словам, процедуру обязаны были вернуть несколько лет назад.

"Украина, согласно Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, должна была вернуть техосмотр для легковых автомобилей еще в 2017 году", - сказано в сообщении. Данная процедура является международным обязательством Украины.

Кроме того, начальник сервисного ведомства МВД считает, что реализация данной инициативы должна опираться на результаты выборов, состав Парламента и коалиции. Также Криклий подчеркнул, что введение техосмотра необходимо производить не сразу, а поэтапно.

"Например, можно внедрять техосмотр поэтапно на протяжении 5 лет, начать с автовладельцев, которые переоборудовали свои авто на газ - сочетая переоборудование с проведением ТО", - объяснил он.