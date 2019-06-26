В Правительстве сократили объем госзаказов на подготовку специалистов

Новости Украины: "Бесплатников" в ВУЗах в следующем учебном году будет меньше согласно решению, которое было принято Правительством.

В Кабмине приняли решение об объемах госзаказов на подготовку младших специалистов, бакалавров и магистров. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития Украины.

Так, на подготовку специалистов с высшим образованием государство выделило на 2,5% мест меньше для младших специалистов. Почти 3% госзаказа "урезали" для бакалавров, а места для магистров-бесплатников сократили более чем на 10%. И все это по сравнению с 2018 годом.

"Сводный объем финансирования госзаказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году составляет примерно 34,4 млрд грн", - сообщается на сайте министерства.

В частности, 497 миллионов гривен направят на подготовку рабочих кадров, на последипломное образование из госбюджета выделят 1,8 млрд грн. На подготовку специалистов и научно-педагогических кадров уйдут 32,3 миллиарда гривен.