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Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО

Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО
17:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В московском СИЗО "Лефортово" украинский военнопленный моряк Виктор Беспальченко женился на своей возлюбленной Татьяне.

Один из пленных украинских моряков Виктор Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

"Сегодня мне пришлось увидеть очень неординарное событие - свадьба за решеткой. В московском СИЗО "Лефортово" заключили брак наш военный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна. Несмотря на непростые обстоятельства - Татьяна в белом платье, а жених в костюме. Ни одна свадьба не может состояться без обручальных колец и сегодня не исключение. Татьяна говорит - сегодня только роспись. Еще будет настоящая свадьба, когда Виктор Беспальченко вернется на родину", - написал журналист.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряков. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России.

Украина считает нападение актом агрессии со стороны России, а моряков - военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз.

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25 мая этого года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков, а также вернуть Украине задержанные вместе с ними корабли ВМФ. В ответ в МИД России заявили, что керченский инцидент "не подпадает под юрисдикцию” этого трибунала.

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Москва, Свадьба, Роспись, Татьяна, СИЗО "Лефортово", Украинский моряк, Захват украинских моряков, Захват украинских суден, Виктор Беспальченко.
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